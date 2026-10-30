Gazze için dayanışma etkinliği

Türk Kızılay Bartın Şubesi Kadın Kolları tarafından Gazze'ye destek ve "81 İl 81 Aşevi" projesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen dayanışma etkinliği, başladı. Akşam saatlerinde erecek satışların tüm geliri Gazze ve Türkiye'deki aşevlerine bağışlanacak.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, il protokolü üyelerinin katılımı ile Türk Kızılay Bartın Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen yardım etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi. Şadırvan Caddesi'nde gerçekleştirilen yardım etkinliği ile el işi hamur işi yiyecek satışlarından elde edilecek gelirin tamamı Gazze ve Türkiye'deki aşevlerine bağışlanacak.

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Etkinliğin açılışında değerlendirmelerde bulunan Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek yardım ve dayanışmanın önemini vurguladı. Arslan, organizasyona katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın da toplanacak gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ve Türkiye'deki aşevlerine destek amacı taşıdığını belirterek, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın önemine dikkat çekti. Yalçın, etkinliğe katkı sağlayan gönüllülere ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Türk Kızılay Bartın Şubesi, tüm vatandaşları dayanışma etkinliğine destek olmaya davet etti.