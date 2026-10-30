Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Gazze için dayanışma etkinliği

        Gazze için dayanışma etkinliği

        Türk Kızılay Bartın Şubesi Kadın Kolları tarafından Gazze'ye destek ve "81 İl 81 Aşevi" projesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen dayanışma etkinliği, başladı. Akşam saatlerinde erecek satışların tüm geliri Gazze ve Türkiye'deki aşevlerine bağışlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Gazze için dayanışma etkinliği

        Türk Kızılay Bartın Şubesi Kadın Kolları tarafından Gazze'ye destek ve "81 İl 81 Aşevi" projesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen dayanışma etkinliği, başladı. Akşam saatlerinde erecek satışların tüm geliri Gazze ve Türkiye'deki aşevlerine bağışlanacak.

        Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, il protokolü üyelerinin katılımı ile Türk Kızılay Bartın Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen yardım etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi. Şadırvan Caddesi'nde gerçekleştirilen yardım etkinliği ile el işi hamur işi yiyecek satışlarından elde edilecek gelirin tamamı Gazze ve Türkiye'deki aşevlerine bağışlanacak.

        REKLAM

        Etkinliğin açılışında değerlendirmelerde bulunan Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek yardım ve dayanışmanın önemini vurguladı. Arslan, organizasyona katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Türk Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın da toplanacak gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ve Türkiye'deki aşevlerine destek amacı taşıdığını belirterek, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın önemine dikkat çekti. Yalçın, etkinliğe katkı sağlayan gönüllülere ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Türk Kızılay Bartın Şubesi, tüm vatandaşları dayanışma etkinliğine destek olmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Benzer Haberler

        Huzurevi sakinleri Cumhuriyet Bayramı'nı türkülerle kutladı
        Huzurevi sakinleri Cumhuriyet Bayramı'nı türkülerle kutladı
        Cumhuriyet coşkusu kanolarla Bartın Irmağı'na taşındı
        Cumhuriyet coşkusu kanolarla Bartın Irmağı'na taşındı
        Bartın'da sporcular "Cumhuriyet Kanosu" etkinliğinde kürek çekti
        Bartın'da sporcular "Cumhuriyet Kanosu" etkinliğinde kürek çekti
        Otomobilin çarptığı karaca, tedavisi sonrası doğaya bırakıldı
        Otomobilin çarptığı karaca, tedavisi sonrası doğaya bırakıldı
        Bartın'da yaralı bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya salındı
        Bartın'da yaralı bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya salındı
        Tedavisi tamamlanan karaca doğal yaşam alanına salındı
        Tedavisi tamamlanan karaca doğal yaşam alanına salındı