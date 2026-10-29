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        Huzurevi sakinleri Cumhuriyet Bayramı'nı türkülerle kutladı

        Bartın 75. Yıl Huzurevi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda huzurevi sakinleri, türküler ve oyun havaları eşliğinde bayram coşkusu yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Huzurevi sakinleri Cumhuriyet Bayramı'nı türkülerle kutladı

        Bartın 75. Yıl Huzurevi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda huzurevi sakinleri, türküler ve oyun havaları eşliğinde bayram coşkusu yaşadı.

        Bartın 75. Yıl Huzurevi’nde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Mehmet Anıl Çolak ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Deniz Şengezer katıldı.

        Türkülerle Cumhuriyet coşkusu yaşadılar

        Ulus Belediyesi Türk Halk Müziği ekibinin seslendirdiği türküler ve oyun havalarıyla huzurevi sakinleri keyifli anlar yaşadı. Programın devamında mikrofon huzurevi sakinlerine uzatıldı. İsteyen sakinler de sevilen türküleri seslendirerek etkinliğe katıldı.

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        Ellerinde Türk bayraklarını coşkuyla sallayan huzurevi sakinleri, Cumhuriyet Bayramı’nı müzik ve eğlence eşliğinde kutladı. Etkinlikte Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla pasta da kesildi.

        Programdan duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri, bayram vesilesiyle düzenlenen müzik dolu etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

        "Onlarla birlikte olmak istedik"

        Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Vali Yardımcısı Mehmet Anıl Çolak, Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde huzurevi sakinlerinin güzel vakit geçirmelerini istediklerini belirterek, programa katıldıklarını söyledi. Çolak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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