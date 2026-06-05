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        AK Parti Batman İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

        AK Parti Batman İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:08 Güncelleme:
        AK Parti Batman İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

        AK Parti Batman İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Mehmet Şah Önlü, Millet Bahçesi'nde düzenlenen basın açıklamasında, çevrenin korunmasının insanlığın geleceğini de korumak anlamına geldiğini söyledi.

        İklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların korunmasının önemine değinen Önlü, kuruyan nehirler, yanan ormanlar ve bozulan iklim dengesinin insanlığa önemli mesajlar verdiğini belirtti.

        Önlü, Türkiye'nin çevre politikalarına değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirlenen "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi"nin ülkenin çevre vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

        Sıfır Atık Hareketi'nin çevre bilincinin yaygınlaşmasında önemli rol üstlendiğini kaydeden Önlü, geri dönüştürülen her atığın ve dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılan değerli bir miras olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları, millet bahçeleri ve çevre dostu şehircilik anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa ettiğini belirten Önlü, çevrenin korunmasının aynı zamanda vatanın korunması anlamına geldiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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