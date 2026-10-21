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        Batman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

        BATMAN merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Batman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

        BATMAN merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Batman merkezli Van, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Mersin'de belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde 24 kilo 600 gram ve 19 gram metamfetamin, 7 kilo 400 gram skunk, 420 gram sentetik kannabinoid ile 12 gram eroin ele geçirildi.

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        Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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