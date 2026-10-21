Batman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı tutuklandı
Batman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Batman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17’si tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik Batman, Van, Mersin ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 17'si sevk edildikleri adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonlarda, 24 kilo 619,4 gram sentetik uyarıcı, 12,9 gram eroin ve 7 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.
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