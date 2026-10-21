Batman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı tutuklandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik Batman, Van, Mersin ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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