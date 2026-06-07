AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Batman-Diktepe yolunda inceleme yaptı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yapımı devam eden Batman-Diktepe yolunda incelemelerde bulundu.





Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile yol yapım çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.





Projenin Batman'ın ulaşım altyapısı açısından önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Nasıroğlu, çok sayıda iş makinesiyle çalışmaların yoğun bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.





İlk hedeflerinin yolun Mirzabey Kavşağı'na kadar olan bölümünü bölünmüş yol olarak tamamlamak olduğunu kaydeden Nasıroğlu, "Yolun bir tarafı tamamlanmış durumda. Diğer şeritte de çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bölüm tamamlandı, kalan kısımlar için hazırlıklar devam ediyor. Hedefimiz 15 gün içerisinde alt temel ve temel çalışmalarını tamamlayarak asfalt aşamasına geçmek." dedi.





Nasıroğlu, Batman çıkışından itibaren yaklaşık 6,5 kilometrelik kısmın 3 ay içerisinde tamamlanacağını ve projenin devamında bulunan Güney Çevre Yolu bağlantısında da çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.





Projenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Nasıroğlu, özverili çalışmalarından dolayı yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

