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        Batman merkezli 11 ilde sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 21 tutuklama

        BATMAN merkezli 11 ilde, kurgulandığı öne sürülen trafik kazalarından 8 sigorta şirketini yaklaşık 260 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 21'i tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Batman merkezli 11 ilde sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 21 tutuklama

        BATMAN merkezli 11 ilde, kurgulandığı öne sürülen trafik kazalarından 8 sigorta şirketini yaklaşık 260 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 21’i tutuklandı, 22’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda, kentte 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazası incelemeye alındı. Kazaların bir kısmının kurgulandığı, kamera kaydı bulunmayan yerlerde gerçekleştiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketleri bulunduğu ve şüpheli araç devirleri yapıldığı tespit edildi. İncelemelerde, bazı tamirhane sahipleri, sigorta eksperleri ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin örgütlü hareket ettiği değerlendirildi. Şüphelilerin, kaza fotoğraflarının inandırıcı olması için ayrıntılı hazırlık yaptığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden alınan şüpheli kaza tutanaklarının incelenmesi sonucu, 8 sigorta şirketinin bu yöntemle yaklaşık 260 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

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        65 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

        Soruşturma kapsamında, 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Batman merkezli 11 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 1’inin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden, örgüt lideri ve yöneticileri olduğu öne sürülen S.A., E.B., B.A. ve M.Y.'nin de aralarında olduğu 21'i tutuklandı. Diğer 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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