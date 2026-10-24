Batman'da doğaya ceylan ve kınalı keklik bırakıldı

Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal ile DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Serkan Böyük, bu tür faaliyetlerin ekosistem dengesinin korunması ve gelecek nesillere daha zengin bir doğa bırakılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Gerekli kontrolleri yapılan ceylan ve kınalı keklikler, doğaya bırakıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kumluca köyü kırsalında program düzenlendi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde doğal yaşamı korumak ve biyoçeşitliliği artırmak amacıyla ceylan ve kınalı keklikler doğaya salındı.

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