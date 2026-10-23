Sason yaylaları huzur ortamında doğal stüdyoya dönüştü

BATMAN'ın Sason ilçesi, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte oluşan huzur ve güven ortamında etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sason yaylalarında doğal ortamda moda çekimi gerçekleştiren Miss Europe 2021 üçüncüsü manken Duygu Çakmak, “Amacımız Doğu ve Güneydoğu'nun eşsiz güzelliklerini moda aracılığıyla tüm dünyaya tanıtabilmek” dedi.

Terörsüz Türkiye süreciyle beraber bölgede artan huzur ve güven ortamı, doğa tutkunları ve modacıları bölgeye çekmeye devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Miss Europe 2021 güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek Avrupa üçüncüsü olan manken Duygu Çakmak, İstanbul'dan Sason ilçesine gelerek, modacı Fırat Kaplan'ın tasarımlarıyla, ilçenin yaylalarında ve köylerinde fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

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'ÖN YARGIYI KIRMAK VE BÖLGENİN GÜVENLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Sason'un eşsiz manzaralarını doğal stüdyo olarak kullanan Çakmak, bölge halkının yoğun ilgisi ve misafirperverliğiyle karşılaştığını ifade ederek, “6 senedir profesyonel modellik yapıyorum. Şu an Batman'da, Sason yaylasındayız. Burada çok güzel bir moda çekimi gerçekleştirdik. Amacımız Doğu ve Güneydoğu'nun eşsiz güzelliklerini moda aracılığıyla tüm dünyaya tanıtabilmek. Bu eşsiz doğa dışında da halkın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Köy halkımız oldukça misafirperverdi. Köy halkının yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti. İnanılmaz ikramlarda bulundular. Bu da bizi çok mutlu etti. Buradaki çekimlerimizi modacı Fırat Kaplan'ın kıyafetleriyle yaptık. Hem de Batmanlı fotoğrafçı arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Doğu ve Güneydoğu'ya insanlarımızın biraz ön yargısı var. Bunu da kırabilmek adına bu bölgelerimizin ne kadar güvenli olduğunu göstermek istiyoruz. Bu eşsiz doğayı görmek için de tüm halkımızı buraya davet ediyorum" dedi.

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‘ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR MİSAFİRPERVERLİĞİMİZİ YAPTIK’

Mehmet Akif Mahallesinde yaşayan Bahattin Özmen ise "Bugün İstanbul'dan çekim için geldiler. Fotoğraf çekimi yaptılar. Biz de elimizden geldiği kadar misafirperverliğimizi yaptık. Dışarıdan gelen insanlar burada çekim yapıyorlar, çok güzel" ifadelerini kullandı.