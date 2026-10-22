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        Batman'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

        Batman'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu araç içerisinde sıkışan tır sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Batman'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

        Batman'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu araç içerisinde sıkışan tır sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, merkez Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü araç kabininde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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