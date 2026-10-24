Batman'da doğaya ceylan ve kınalı keklik bırakıldı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, ekosistem dengesini korumak ve biyolojik çeşitliliği artırmak amacıyla Kumluca köyü kırsalında doğaya ceylan ve kınalı keklik bırakıldı.

Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük'ün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında hayata geçirildi.

Kumluca köyü kırsalında düzenlenen programa, Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük, DKMP 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal, Batman İl Şube Müdürlüğü ekipleri hazır bulundu.

Yetiştirilen ceylanlar ve kınalı keklikler, uygun yaşam alanlarına özenle bırakılarak doğal ortamlarıyla buluşturuldu.

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Programda konuşma yapan Kaymakam Böyük, bu tür faaliyetlerin doğanın korunmasındaki önemli rolüne dikkat çekti. Ekosistem dengesinin korunmasının ve gelecek nesillere daha zengin bir doğa bırakılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Böyük, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür etti.