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        Batman'da iki grup arasındaki kavgaya polis müdahalesi

        Batman'da iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Batman'da iki grup arasındaki kavgaya polis müdahalesi

        Batman’da iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 21.30 sıralarında Batman Öğretmenevi mevkiinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırarak kavgayı sonlandırdı. Olayın büyümesini önleyen ekipler, muhtemel bir gerginliğe karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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