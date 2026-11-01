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        Batman'da "kurgu trafik kazası" operasyonunda 21 zanlı tutuklandı

        Batman'da kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 43 zanlıdan 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Batman'da "kurgu trafik kazası" operasyonunda 21 zanlı tutuklandı

        Batman'da kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 43 zanlıdan 21'i tutuklandı.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri ve yöneticileri S.A, E.B, B.A. ve M.Y'nin de bulunduğu 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        - Olay

        Batman'da 2022-2024 yıllarında meydana gelen 41 trafik kazasının bir kısmının kurgulanmış olabileceği, kazaların kamera kaydı bulunmayan yerlerde meydana geldiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketlerinin bulunduğu ve şüpheli araç devirlerinin gerçekleştirildiği belirlenmiş, incelemelerde, bazı tamirhane sahiplerinin, sigorta eksperlerinin ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirildiği, ortaya çıkan kurgu kaza görüntülerinde, fotoğrafların inandırıcı olması için ayrıntılı çalışıldığı tespit edilmişti.

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        Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanakları incelenmiş, yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 zanlı hakkında işlem başlatılmıştı.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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