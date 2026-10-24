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        Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

        Batman'da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

        Batman'da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu.

        Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.30 sıralarında Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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