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        Sason'da kütüphane bahçesinde yetiştirilen sebzeler şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde, kütüphane idaresi ve gönüllü öğrenciler tarafından kütüphane bahçesinde yetiştirilen sebzeler hasat edilerek şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Sason'da kütüphane bahçesinde yetiştirilen sebzeler şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde, kütüphane idaresi ve gönüllü öğrenciler tarafından kütüphane bahçesinde yetiştirilen sebzeler hasat edilerek şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

        Sason İlçe Kütüphanesi bahçesinde, kütüphane idaresi öncülüğünde kitap okumaya gelen gönüllü öğrenciler tarafından ekilen biber, domates ve çeşitli yeşillikler, yaklaşık iki aylık bakım sürecinin ardından olgunlaştı. Öğrenciler ve kütüphane idaresi tarafından hasat edilen sebzeler, ilçedeki şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülerek teslim edildi.

        Gerçekleştirilen etkinlikle öğrenciler, hem üretmenin hem de ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrencilerin emeğiyle yetişen sebzelerin ailelerle paylaşılması, yardımlaşma ve vefa duygularının güzel bir örneğini ortaya koydu.

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        Hasada katılan öğrencilerden Pelin Coşkun, kütüphane idaresi ve arkadaşlarıyla birlikte ektikleri sebzeleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İlçe kütüphanesinde, kütüphane idaresi ve buraya kitap okumaya gelen arkadaşlarımızla birlikte çeşitli sebzeler ve yeşillikler ektik. Yetişen ürünleri bugün toplayarak ilçemizde manevi değeri bizim için çok büyük olan kıymetli şehit ailelerimize ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Bu durum bizleri son derece sevindirdi." dedi.

        Öğrencilerden Hira Yar da arkadaşlarıyla birlikte ektikleri sebzeleri hasat ederek şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti. Yar, "Toprağa sevgiyle ekilen tohumlar, emekle büyüyerek paylaşmanın, dayanışmanın ve vefanın güzel bir örneğine dönüştü. Bu anlamlı etkinlikle hem üretmenin mutluluğunu yaşadık hem de kahraman şehitlerimizin kıymetli ailelerine duyduğumuz minnet ve şükranı ifade etme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

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        Öğrencilerin ve kütüphane idaresinin örnek dayanışma çalışması, aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kütüphane bahçesinde yetiştirilen ürünlerin ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması, ilçede yardımlaşma ve toplumsal dayanışmanın anlamlı bir örneği oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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