Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da toplanan mısır anızı biyoyakıtın ham maddesi olarak kullanılıyor

        Batman'da toplanan mısır anızı biyoyakıtın ham maddesi olarak kullanılıyor

        Batman'da anız yakılmasının önüne geçmek için yürütülen çalışmalar kapsamında enerji firmaları atıkları topluyor.​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Batman'da toplanan mısır anızı biyoyakıtın ham maddesi olarak kullanılıyor

        Batman'da anız yakılmasının önüne geçmek için yürütülen çalışmalar kapsamında enerji firmaları atıkları topluyor.​​​

        Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, AA muhabirine, kentte 60 bin dekar alanda üretilen mısırda hasat sezonunun sürdüğünü söyledi.

        Hasadın ardından ortaya büyük miktarda anız çıktığını belirten Tuncer, şunları kaydetti:

        "Geçmiş yıllarda bu anızlar maalesef üreticilerimiz tarafından yakılmak suretiyle bertaraf ediliyordu ama özellikle son yıllarda Sayın Valimiz Ekrem Canalp'in ortaya koymuş olduğu güçlü bir irade ve çalışmayla birlikte bir anız eylem planı düzenledik. Bu anız eylem planı doğrultusunda bu organik maddenin yakılmaması ile ilgili ciddi bir farkındalık oluştu. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz buna karşı ciddi bir duyarlılık​​​​​​​ geliştirdiler. Bir çevre kirliliğinin önüne geçildi."

        REKLAM

        Anız yakılmasına karşı​​​​​​​ alınan tedbirlerin çiftçileri yeni arayışlara yönlendirdiğini anlatan Tuncer, enerji firmalarının kente gelerek çiftçilerle yaptığı anlaşma doğrultusunda anızı toplayıp biyoyakıt ham maddesi olarak kullandığını belirtti.

        Tuncer, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 7 yıldır yapılıyor ama son 3 yılda yoğun bir şekilde firmalar anızı topluyorlar. İlimizde yılda yaklaşık 50 bin tona yakın aynı zamanda bir biyokütle çıkıyor. Alanda elde ettiğimiz mısırdan daha fazla bir anız elde etmiş oluyoruz. Bunu da bir kısım tesislerde yakmak suretiyle enerjiye dönüştürüyorlar. Bu aynı zamanda geri dönüşüm projesi. Ülkemizin enerji açığıyla ilgili de aslında çok önemli bir işlev görüyor. 3 yılda toplam 150 bin ton anız toplandı. Bu sayede hem toprak korundu​​​​​​​ hem de çiftçiler toplanan anızdan ek gelir elde etti."

        REKLAM

        Anızı toplayan firma yetkilisi Vehdi Yalçınkaya da 2021 yılından bu yana tarımsal atık topladıklarını, Batman'da da mısır hasadının başlamasıyla birlikte ortaya çıkan anızı topladıklarını söyledi.

        Topladıkları anızı enerji üreten firmalara ham madde olarak tedarik ettiklerini ifade eden Yalçınkaya, "Batman'da yılda yaklaşık 50 bin ton mısır sapı atığı topluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı

        Benzer Haberler

        CHP Sözcüsü Sarı, Batman'da konuştu:
        CHP Sözcüsü Sarı, Batman'da konuştu:
        Batman'da 18 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman'da 18 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Sason'da "Aile Eğitim Programı" tamamlandı
        Sason'da "Aile Eğitim Programı" tamamlandı
        Batman'da "Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" düzenlendi
        Batman'da "Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" düzenlendi
        Batman'da çaya düştükten sonra kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Batman'da çaya düştükten sonra kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Batman'da aort hiperplazisi rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'y...
        Batman'da aort hiperplazisi rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'y...