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        CHP Sözcüsü Sarı, Batman'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak en başından beri bu sürecin destekçisi olduk. Doğru zeminin parlamento zemini olduğunu söyledik. Yaklaşık iki yıldır devam eden bir süreç var. Bu süreç yavaş yavaş meyvelerini de vermeye başlıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 17:40 Güncelleme:
        CHP Sözcüsü Sarı, Batman'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak en başından beri bu sürecin destekçisi olduk. Doğru zeminin parlamento zemini olduğunu söyledik. Yaklaşık iki yıldır devam eden bir süreç var. Bu süreç yavaş yavaş meyvelerini de vermeye başlıyor." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Sarı, CHP Batman İl Başkanlığını ziyaret etti.

        İl Başkanı Yılmaz Özkanat tarafından karşılanan Sarı, burada il teşkilatı ve partililerle bir araya geldi.

        Sarı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre sürecinin başladığını söyledi.

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        CHP'nin kendi yolunda ve istikametinde ilerlediğini belirten Sarı, "İptal edilen 38. Olağan Kurultayımızı yeniden yapmak üzere kongre takvimimizi açıkladık. Arkadaşlarımıza da gitmemelerini, partide kalmalarını önerdik her seferinde ama arkadaşlarımız ayrılıp gitmeyi, başka bir parti kurmayı tercih ettiler. Kongre süreçlerimiz başlıyor. Madem hukuk iptal etti bu kurultayı, gelin bunu bir defa daha şaibesiz yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne şaibe yaraşmaz." diye konuştu.

        Sarı, ekim ayı itibarıyla kongrelerin başlayacağını kaydederek, "Cumhuriyet Halk Partisi 2027 yılının şubat ayına gelindiğinde kurultayını yapabilir hale gelecek." ifadesini kullandı.

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        Terörsüz Türkiye sürecine değinen Sarı, sürecin olumlu ilerlediğini belirtti.

        Sarı, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Halk Partisi olarak en başından beri bu sürecin destekçisi olduk. Doğru zemininin parlamento zemini olduğunu söyledik. Vatandaşlarımızın gönül rızasıyla destek verebileceği zeminde, şeffaflıkta, açıklıkta yürütülmesi gerektiğini hep söyledik. Yaklaşık iki yıldır devam eden bir süreç var. Bu süreç yavaş yavaş meyvelerini de vermeye başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecini bir son olarak görmüyoruz, bir başlangıç olarak görüyoruz. Sadece güvenlik ekseniyle sınırladığımızda bu süreci derinleştiremeyiz. Bu süreci kültürel, sosyal, kalkınma ve ekonomik boyutlarıyla çok boyutlu bir biçimde ele almakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu çerçeveden bakıyoruz."

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        İlerleyen günlerde bölgeyi daha sık ziyaret edeceklerini dile getiren Sarı, parti politikalarını vatandaşa anlatmak istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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