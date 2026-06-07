Sason'da bahar şenliği düzenlendi
Batman'ın Sason ilçesinde bahar şenliği yapıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde bahar şenliği yapıldı.
Kaymakamlık ve Sason Belediyesi tarafından Sevek Mesire Alanı'nda düzenlenen "Sason Bahar Şenliği"nde, kültür, sanat, eğlence ve spor etkinliklerini yapıldı.
Halk oyunları ekibinin sahne aldığı programda, sihirbazlık gösterisi yapıldı, arbane ekibi müzik dinletisi sundu.
Yüzlerine boyama yapılan çocuklar için palyaço göstesi yapıldı.
Etkinliğe, Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.