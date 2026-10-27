Aydıntepe'de kadınlara yönelik cami sohbetleri başlatıldı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, kadınların dini bilgi ve manevi gelişimlerine katkı sunmak amacıyla cami sohbetleri başlatıldı.

İlçe merkezi ve köylerde 15 günlük periyotlarla düzenlenecek sohbetlerde dini ve ahlaki değerler, aile hayatı, ibadet bilinci ve manevi gelişim konuları ele alınacak. Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen program kapsamında ilçe merkezindeki Bilâli Habeş Camisi ile Yukarı Kırzı, Aşağı Kırzı, Akbulut ve İncili köylerinde sohbet programları gerçekleştirilecek. Programlarda kadınlara Kur’an kursu öğreticileri rehberlik edecek.

Kur’anı Kerim’in rehberliği ve Hz. Muhammed’in örnek hayatı çerçevesinde yapılacak buluşmalarla kadınların dini konularda bilinçlenmesi ve manevi bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.