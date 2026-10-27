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        Bayburt Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı açılış töreni düzenlendi

        Bayburt Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılının başlaması dolayısıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Bayburt Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı açılış töreni düzenlendi

        Bayburt Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılının başlaması dolayısıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

        Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin akademik faaliyetlerinin niteliğine ilişkin ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde gelişiminin somut şekilde görüldüğünü söyledi.

        Bu değerlendirmelerin üniversite açısından önemli göstergeler olduğunu belirten Türkmen, uluslararası kuruluşların üniversitelerin akademik başarısı, eğitim kalitesi ve toplumsal katkılarını ölçen çalışmalarının yol gösterici nitelik taşıdığını ifade etti.

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        Türkmen, üniversitelerin çevre dostu uygulamaları ve sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren UI GreenMetric sıralamasında Bayburt Üniversitesinin yükselişini sürdürdüğüne işaret ederek, Türkiye'den yaklaşık 140 üniversitenin yer aldığı listede 55'inci sırada bulunduklarını kaydetti.

        Sıralamanın çevre, enerji, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında yürütülen çalışmaların bir göstergesi olduğunu dile getiren Türkmen, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin bu başarıda katkısı bulunduğunu vurguladı.

        Türkmen, üniversitenin ulusal ve uluslararası yayınlarda akademik başarılar elde ettiğini dile getirerek, öğrenci odaklı yaklaşımı öncelik olarak benimsediklerini belirtti.

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        Konuşmaların ardından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Coşkun, "Medeniyet Hafızasından Akademik Geleceğe: Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Bilimler Tarihine Katkıları" başlıklı açılış dersini verdi.

        Törene, Bayburt Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, MHP İl Başkanı Muharrem Baykal, akademisyenler ve kurum temsilcileri katıldı.

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        Galeri

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