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        Bayburt'ta av sezonu öncesi hazırlık toplantısı yapıldı

        Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde, 28 Ekim 2026 itibarıyla avlanma izni açılacak kuş ve memeli hayvan gruplarına yönelik hazırlıklar kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Bayburt'ta av sezonu öncesi hazırlık toplantısı yapıldı

        Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde, 28 Ekim 2026 itibarıyla avlanma izni açılacak kuş ve memeli hayvan gruplarına yönelik hazırlıklar kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, avlaklarda görev yapacak ekiplerin oluşturulması ve avlakların mevcut durumu ele alındı. 2'nci grup kuşlar ile 1'inci grup memeli hayvanların avlanma dönemine ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Avlakların mevcut potansiyeli incelenerek avlanma sürecinde görev alacak ekipler belirlendi.

        Toplantıda, avlanma sürecinin koordineli yürütülmesi amacıyla yapılan hazırlıklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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