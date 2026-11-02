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        Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.Ş. yönetimindeki 69 AE 795 plakalı otomobil ile N.S. idaresindeki 69 MA 0018 plakalı otomobil, Bayburt-Çaykara kara yolunun Şingah Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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