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        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'taki göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Bayburt'taki göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Bayburt'taki göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Bayburt'taki göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Bayburt'taki göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

        Ekipler, tesislerde yetiştirilen 150 bin sazan yavrusunu şehir merkezi ile Demirözü ve Aydıntepe ilçelerindeki su kaynaklarıyla buluşturdu.

        Çalışmayla, su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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