Bilecik'te jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 700 kadına bilgilendirmede bulundu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele dolayısıyla paydaş kurumlarla birlikte bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Kurulan stantlarda kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Faaliyet kapsamında kadınlara broşür ve karanfil dağıtılırken, KADES uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesine de destek olundu.

Çalışmalarda toplam 700 kadına ulaşıldı.