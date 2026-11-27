Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) sağlık bilimleri araştırmaları için Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu kuruldu.

Üniversitenin bilimsel araştırma altyapısını güçlendirmek ve araştırma süreçlerinde uluslararası etik standartları gözetmek amacıyla kurulan kurul, sağlık bilimleri alanında yürütülen girişimsel olmayan bilimsel araştırmaları değerlendirecek. Kurum içi ve kurum dışında gerçekleştirilecek araştırmaların tasarlanmasından yürütülmesine, kayıt altına alınmasından raporlanmasına kadar tüm aşamalarda bilimsel ve etik standartların gözetilmesi amaçlanırken, araştırmalara katılan gönüllülerin haklarının korunmasına da katkı sağlanacak. Başkanlığını Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş'in üstleneceği kurul; anket ve ölçek çalışmaları, nitel araştırmalar, tanımlayıcı ve kesitsel araştırmalar, olgukontrol ve kohort çalışmaları, retrospektif arşiv taramaları ile beslenme ve yaşam alışkanlıklarına yönelik araştırmalar başta olmak üzere sağlık bilimleri alanındaki farklı çalışmaları değerlendirecek.

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Etik kurula başvurular her ayın 1'i ile 10'u arasında elektronik ve fiziki nüshaların birlikte sunulmasıyla yapılabilecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Sağlık bilimleri alanında yürütülen bilimsel çalışmaların etik ilkelere uygun şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Kurduğumuz bu kurul ile araştırmacılarımızın çalışmalarına destek olmayı, bilimsel araştırmalarımızın niteliğini artırmayı ve uluslararası etik standartları gözeten bir araştırma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemize ve tüm araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.