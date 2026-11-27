Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe'de düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması ve kadınların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların ele alındığı programda, Türkiye genelinden çok sayıda davetli yer aldı. Başkan Zekiye Tekin, Ankara programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Emin Sadık Aydın'ı da ziyaret ederek görüştü. Gerçekleştirilen görüşmelerde karşılıklı değerlendirmelerde bulunan Tekin, Ankara temasları kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Beştepe'deki programa katılımı ve Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki üst düzey isimlerle gerçekleştirdiği görüşmeler, ilçenin Ankara temasları arasında yer aldı.