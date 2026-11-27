Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik de bilgilendirmeler yapan ekipler, okul güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgesindeki okul ve çevrelerinde denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında okul çevrelerinin güvenliği, öğrenci servis araçları ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

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