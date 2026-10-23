AK Parti Bilecik teşkilatında gençlik ateşi yakıldı

AK Parti Bilecik teşkilatında Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve gençler gençlik ateşi yaktı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Recep Seymen Yaşar Arslantaş ile birlikte gençlerle bir araya geldi. Gençlik ateşinin yakıldığı buluşmada samimi sohbetler yaşanırken, gençlerin enerjisi ve heyecanı ön plana çıktı.

"Gençlerimizle aynı ortamda bulunmak, onların düşüncelerini dinlemek bizlere de güç veriyor"

Programda gençlerle sohbet eden Yıldırım, buluşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin enerjisi ve samimiyetiyle güzel bir akşam geçirdik. Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Recep Seymen Yaşar Arslantaş ile birlikte gençlerimizle bir araya gelerek onların heyecanını ve enerjisini paylaştık. Gençlerimizin fikirleri, hedefleri ve ülkemizin geleceğine dair hayalleri bizim için çok kıymetli. Gençlerimizle aynı ortamda bulunmak, onların düşüncelerini dinlemek bizlere de güç veriyor. Programın düzenlenmesinde emeği geçen İl Gençlik Kolları Başkanımız Volkan Demiröz'e ve gençlik teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin heyecanıyla yanan bu ateşin, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum" dedi.