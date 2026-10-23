Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri AK Parti Bilecik teşkilatında gençlik ateşi yakıldı

        AK Parti Bilecik teşkilatında gençlik ateşi yakıldı

        AK Parti Bilecik teşkilatında Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve gençler gençlik ateşi yaktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:45 Güncelleme:
        AK Parti Bilecik teşkilatında gençlik ateşi yakıldı

        AK Parti Bilecik teşkilatında Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve gençler gençlik ateşi yaktı.

        AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Recep Seymen Yaşar Arslantaş ile birlikte gençlerle bir araya geldi. Gençlik ateşinin yakıldığı buluşmada samimi sohbetler yaşanırken, gençlerin enerjisi ve heyecanı ön plana çıktı.

        "Gençlerimizle aynı ortamda bulunmak, onların düşüncelerini dinlemek bizlere de güç veriyor"

        Programda gençlerle sohbet eden Yıldırım, buluşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin enerjisi ve samimiyetiyle güzel bir akşam geçirdik. Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Recep Seymen Yaşar Arslantaş ile birlikte gençlerimizle bir araya gelerek onların heyecanını ve enerjisini paylaştık. Gençlerimizin fikirleri, hedefleri ve ülkemizin geleceğine dair hayalleri bizim için çok kıymetli. Gençlerimizle aynı ortamda bulunmak, onların düşüncelerini dinlemek bizlere de güç veriyor. Programın düzenlenmesinde emeği geçen İl Gençlik Kolları Başkanımız Volkan Demiröz'e ve gençlik teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin heyecanıyla yanan bu ateşin, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 35 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi
        Bilecik'te 35 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi
        Alman ebe Bilecik'te erasmus deneyimi yaşadı
        Alman ebe Bilecik'te erasmus deneyimi yaşadı
        61 öğretmenin telefonuna 'Okul Acil' yüklendi
        61 öğretmenin telefonuna 'Okul Acil' yüklendi
        Kurallara uymayan iki sürücüye ceza
        Kurallara uymayan iki sürücüye ceza
        Bilecik'te öğrenci yurdunda Kafkas rüzgârı
        Bilecik'te öğrenci yurdunda Kafkas rüzgârı
        Bilecik'te gazilere vefa ziyareti
        Bilecik'te gazilere vefa ziyareti