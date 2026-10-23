Bilecik'te 35 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturmanın trafik güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, trafik kurallarına uyulmasının kazaların önlenmesinde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Atatürk İlkokulu'nda okuyan 35 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verdi. Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde öğrencilere temel trafik davranışları, trafik kuralları, trafikte saygı ve yayaların uyması gereken kurallar anlatıldı. Eğitimde, çocukların trafik kurallarını küçük yaşta öğrenmesinin ve günlük yaşamlarında uygulamasının önemi üzerinde duruldu. Uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin trafik bilincinin geliştirilmesi amaçlandı.

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