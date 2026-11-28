Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Dandıl, ultrason görüntülerinin yapay zekâ teknolojileriyle analiz edilmesine yönelik 'FetalSegNet' adlı özgün bir derin öğrenme modeli geliştirildiğini anlatarak, "217 hastadan elde edilen 3 bin 321 ultrason görüntüsü üzerinde yürütülen araştırmada, anne karnındaki bebeğin vücut bütünlüğünün yanı sıra baş, kol, bacak ve kalp gibi anatomik yapılarının otomatik olarak belirlenmesi ve görüntüler üzerinde sınırlarının tespit edilmesi amaçlandı" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Dandıl, Q1 kategorisinde bulunan Diagnostics (2026) dergisinde yayımlanan 'FetalSegNet: Automatic Segmentation of the Fetus and SubAnatomical Structures in Prenatal Ultrasound Images Using Hybrid Deep Learning Models' başlıklı çalışması ile önemli bir akademik başarıya imza attığını söyledi. Dandıl, "Üniversitemiz ile Bursa Şehir Hastanesi araştırmacılarının iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada, gebelik döneminde ultrason görüntülerinin yapay zekâ teknolojileriyle analiz edilmesine yönelik FetalSegNet adlı özgün bir derin öğrenme modeli geliştirilmiştir. 217 hastadan elde edilen 3 bin 321 ultrason görüntüsü üzerinde yürütülen araştırmada, anne karnındaki bebeğin vücut bütünlüğünün yanı sıra baş, kol, bacak ve kalp gibi anatomik yapılarının otomatik olarak belirlenmesi ve görüntüler üzerinde sınırlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Uzman hekimlerin gözetiminde hazırlanan veri seti üzerinde dört farklı hibrit derin öğrenme mimarisi değerlendirilmiş ve en başarılı model, anatomik yapıların belirlenmesinde yüzde 92,32 düzeyinde 'Dice' benzerlik skoru elde etmiştir. Araştırmada ayrıca açıklanabilir yapay zekâ yöntemlerinden yararlanılarak geliştirilen modelin karar verme süreçleri incelenmiştir" dedi.

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"Gebelik döneminde olası gelişimsel sorunların erken dönemde fark edilebilmesi ve gerekli tıbbi müdahalelerin zamanında planlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır"

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Dandıl açıklamasının devamında, "Gerçekleştirilen araştırma, tıbbi görüntülerin yapay zekâ teknolojileriyle analiz edilmesine yönelik yenilikçi bir çalışma olmasının yanı sıra anne ve bebek sağlığının korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması açısından toplumsal önem taşımaktadır. Gebelik döneminde bebeğin anatomik gelişiminin doğru ve güvenilir biçimde değerlendirilmesi, olası gelişimsel sorunların erken dönemde fark edilebilmesi ve gerekli tıbbi müdahalelerin zamanında planlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen yapay zekâ modeli, hekimlerin klinik değerlendirme süreçlerini destekleyebilecek, ultrason görüntülerinin analizinde kişiye bağlı değerlendirme farklılıklarının azaltılmasına ve daha standart değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek bilimsel bir yaklaşım sunmaktadır. İleri klinik çalışmalarla desteklenmesi hâlinde bu tür teknolojilerin, uzman hekimlerin iş yükünün azaltılmasından sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine kadar geniş bir alanda toplumsal fayda üretme potansiyeli bulunmaktadır. Bu çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin yapay zekâ, sağlık teknolojileri ve biyomedikal görüntüleme alanlarında uygulamaya dönük, nitelikli ve çözüm odaklı araştırma kapasitesinin önemli bir örneğini oluşturmaktadır. Üniversitemiz; yetkin akademik kadrosu, araştırma altyapısı ve disiplinler arası çalışma kültürüyle mühendislik bilimlerinin sunduğu teknolojik imkânları sağlık alanının ihtiyaçlarıyla buluşturmakta, bilimsel bilgi ve teknolojiyi insan sağlığına katkı sağlayabilecek yenilikçi çözümlere dönüştürmektedir. Üniversite ve sağlık kuruluşları arasındaki bilimsel iş birliğinin somut bir çıktısı olan araştırma, yapay zekâ teknolojilerinin klinik uygulamalara kazandırılmasına yönelik gelecekte yürütülecek çalışmalara da zemin hazırlamaktadır. Bu yönüyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirdiği bilimsel iş birlikleri, özgün araştırmaları ve yenilikçi teknolojik yaklaşımlarıyla sağlık hizmetlerinin geleceğine katkı sunmaya, bilimsel üretimini toplumsal faydaya dönüştürmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.