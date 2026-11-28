Bilecik'te 30 milyon TL'lik sıcak asfalt yatırımı başladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksusuz ve Küçüksusuz köylerinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 30 milyon TL'lik sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında Vali Sözer, Ali Amca ile birlikte finişerin başına geçerek sıcak asfalt dökümünü gerçekleştirdi. Dualar eşliğinde yapılan asfalt dökümüne Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz de katıldı. 2026 yılı sıcak asfalt ve "Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi" (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalarla 3,5 kilometrelik yolun sıcak asfaltla kaplanması planlanıyor. 6 metre genişliğinde ve 8 santimetre kalınlığında yapılacak asfalt kaplamada toplam 4 bin 375 ton asfalt kullanılması öngörülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 6 kilometrelik grup köy yolunun tamamı sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amaçlanıyor. Bilecik genelinde ise 2026 yılı içerisinde 79 kilometre köy yolu sıcak asfaltla buluşturuldu.

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Vali Sözer, çalışmalarda görev alan ekiplere kolaylıklar dileyerek, "Köylerimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmaların köylerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.