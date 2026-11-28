Bilecik İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin 2027 yılı bütçesini 1 milyar 800 milyon lira olarak belirledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu bütçe, İl Genel Meclisinde Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde karara bağlandı.

Açıklamada görüşmeler sırasındaki konuşmalarına yer verilen Sözer, 2026 yılı bütçe gelirlerinde yüzde 111'lik gerçekleşme oranına ulaşılarak öngörülen gelir hedefinin üzerine çıkıldığını belirtti.

1 milyar 800 milyon lira olan 2027 bütçesinde ayrıca 140 milyon lira ek bütçe bulunduğunu ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

"1,5 yıldır ilimize hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Göreve başladığım ilk günden itibaren İl Genel Meclisimizin kıymetli üyeleriyle karşılıklı güven, istişare, işbirliği ve uyum içinde çalışmaya büyük önem verdim. İnanıyorum ki ilimizin gelişmesi, kalkınması ve vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesi ancak ortak akıl, güçlü işbirliği ve müşterek gayretle mümkündür. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz bu birlik ve beraberlik anlayışının bundan sonraki süreçte de güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum."