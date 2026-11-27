Osmaneli Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Akıllı Zeytinlik Sulama Projesi" ödülle taçlandırıldı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri kapsamında, ‘İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi' kategorisinde değerlendirilen Osmaneli Belediyesi'nin Güneş Enerjisi Sistemi (GES) destekli "Akıllı Zeytinlik Sulama Projesi" ödül kazandı. Ödül, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun tarafından teslim alındı.

Belediye Başkanı Bekir Torun, "Bu başarıda emeği bulunan tüm ekip arkadaşlarımıza, çiftçilerimize, zeytin üreticilerimize ve bizlere her zaman destek olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Üreticilerimizi destekleyen, kaynaklarımızı verimli kullanan ve çevreye duyarlı projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.