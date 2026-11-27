Bilecik'te hastane üst geçidindeki zemin döşeme plakaların çoğunun kalkması nedeniyle takılan yaşlı bir adam düşerek, başını yere vurdu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde Osmaneli istikametine gidecek olan vatandaşların karşıya rahatça geçebilmesi için yapılan üst geçidin bakımsızlığı tepkilere neden oldu. Yürüyüş yoluna döşenen zemin plakalarının çoğunun yerinden çıkması nedeniyle engelli ve bebek arabasıyla hastaneye gitmek için bu üst geçidi kullananlar âdete akla karayı seçiyor.

Yaşlı adam başını yere vurdu

Üst geçidi kullanarak yolun karşısında geçmeye çalışan yaşlı bir adam zemin döşeme plakaların çoğunun kalkması nedeniyle takılarak yere düştü. Kafasını ve kolunu yere vuran yaşlı adama üst geçitten karşıya geçen başka bir yaya yardımı koştu. Vatandaşlar, "Engelli, yaşlılar ve hastalar buradan çıkamıyor. Yani böyle olmaz, buraya bebek arabalarıyla geliyorlar, engelli arabalarıyla geliyorlar. Hastaneye gitmek için karşıya geçmekte zorlanıyorlar " dediler.