Bilecik'te oynanan Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları tamamlandı. Müsabakaların sona ermesiyle dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalya ve kupaları verilirken, organizasyona katılan takımlar ve antrenörleri de tebrik edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Yıldız kızlarımızın sahada sergilediği mücadele ve spor ruhu bizleri gururlandırdı. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizin sporla iç içe yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.