Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ‘Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma Suçundan’ 11 yıl hapis cezası bulunan ve Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca aranan F.B.’yi yakaladı.

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