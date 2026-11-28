Programda bağışçılara teşekkür belgelerini veren Kaymakam Kara, THK'nin çalışmalarına destek olan vatandaşların katkılarının toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olduğunu belirterek, bağışçılara teşekkür etti.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programa Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, THK Bozüyük Şubesi Başkanı Sedat Büyük ile ilçe ve köy muhtarları katıldı.

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