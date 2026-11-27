Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y, "hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. ile "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan aranan M.E. ve "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan ise 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. yakalandı.

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Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.