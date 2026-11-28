Bilecik'in Bozüyük ilçesinde taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında tesislerde inceleme yapıldı.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte Baharözü Mahallesi ve Kovalıca köyünde bulunan taşkın kontrol tesislerini inceledi. İncelemelerde tesislerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Kaymakam Helvacı, taşkın riskine karşı alınan önlemlerin önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için taşkın kontrol tesislerinin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor. İlçemizdeki altyapı çalışmalarını ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz" dedi.