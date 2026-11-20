Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocukları makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Sözer, Bilecik İl Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyesi çocuklarla sohbet etti.

Çocuklar da Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) doğrultusunda, çevre, iklim adaleti ve sürdürülebilir gelecek temalarıyla hazırladıkları Çocuk Hakları Bildirgesi'ni Sözer'e takdim etti.

Açıklamada kabulündeki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, çocukların toplumsal hayatta aktif rol almalarının önemine işaret etti.

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Tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayan Sözer, çocukların haklarının korunduğu, kendilerini özgürce ifade edebildiği, sağlıklı, güvenli ve mutlu bir geleceğe sahip olmalarının en büyük temennisi olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın da yer aldığı kabulün ardından Sözer, çocuklar ve İlhan ile fotoğraf çektirdi.