Her iki şahıs işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ekipler ayrıca 'Kasten Öldürme' suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A. A. isimli şahıs da yapılan operasyonla yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan aranan ve 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. S. isimli şahıs, kiralanan araç üzerinden yürütülen takip sonucu Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.