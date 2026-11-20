Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çocuklar sinema şenliğinde buluştu.

Osmaneli Belediyesi tarafından Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar animasyon filmi izleyerek keyifli vakit geçirdi. Sinema heyecanına patlamış mısır ikramı da eşlik ederken, minikler ara tatilin tadını çıkardı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuz. Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.