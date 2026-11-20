Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, kasım ayındaki senei devriye dolayısıyla 1989 yılında Şırnak'ta vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Davut Halıcı'nın kardeşi Fatma Halıcı ve ailesiyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletildi. Şehit ailesinin her zaman yanında olunduğu ifade edilerek, şehidimizin hatırasının yaşatılmasının ve ailesine sahip çıkılmasının önemine dikkat çekildi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri başımızın tacıdır. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu vesileyle kahraman şehidimiz Davut Halıcı'yı rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesine sabır diliyorum" dedi.
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