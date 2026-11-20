Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen "GES Destekli Akıllı Zeytinlik Sulama Projesi", 11. Altın Karınca Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü.

Osmaneli Belediyesinin İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde başvurduğu proje, yapılan değerlendirmeler sonucunda Altın Karınca Ödülü almaya hak kazandı. Güneş Enerjisi Sistemi (GES) destekli akıllı sulama projesi, çevre yönetimi ve sürdürülebilir uygulamalar alanında ödüllendirildi. Ödül töreninin 25 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenleneceği bildirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Projemizin Altın Karınca Ödülü'ne layık görülmesi bizleri son derece mutlu etti. Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak, çevreyi korumak ve sürdürülebilir projelerle Osmaneli'mize değer katmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödülümüz Osmaneli'mize hayırlı olsun" dedi.