Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2007 yılında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatani görevini yerine getirirken şehit düşen Nihat Kaplan'ın ailesini evinde ziyaret etti.

Anne Zehra Kaplan ve baba Ali Kaplan ile bir araya gelen Vali Sözer'e, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da eşlik etti. Aileyle yakından ilgilenen Vali Sözer, bir süre sohbet ederek şehit yakınlarının talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade eden Vali Sözer, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri her zaman başımızın tacıdır. Devletimiz tüm imkânlarıyla şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edecektir. Şehidimiz Nihat Kaplan'ı rahmet ve minnetle anıyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.