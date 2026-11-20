Bilecik'te polis ekipleri tarafından 22 kişiye güvenlik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Birlikte Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında gençlere yönelik bilgilendirme çalışması düzenledi. Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezini ziyaret eden polis ekipleri, 22 kişiye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda polislik mesleği ve görevleri, trafik kuralları ve güvenli trafik bilinci, akran zorbalığı ve önlenmesine yönelik farkındalık ile genel güvenlik konuları ele alındı.

Gençlerin bilinçli, duyarlı ve güvenli bir geleceğe hazırlanmasını amaçlayan çalışmaların devam edeceği belirtildi.