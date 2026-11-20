Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapımı devam eden yeni devlet hastanesinde sona yaklaşılıyor.

Söğüt ilçesinde yapımı devam eden Söğüt Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 50 yatak kapasitesiyle hizmet vermesi planlanan hastane, modern donanımı ve farklı sağlık birimleriyle ilçenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak. İnşaat çalışmaları devam eden hastane, 18 poliklinik ve 2 ameliyathanenin yanı sıra doğumhane, 5 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 8 yataklı palyatif bakım merkezi ve diyaliz ünitesine sahip olacak. Ayrıca hastane bünyesinde helikopter pisti de yer alacak. 50 yatak kapasitesiyle planlanan hastanenin, ihtiyaç duyulması halinde 90 yatağa kadar çıkarılabilecek şekilde projelendirildiği öğrenildi.

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Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Söğüt'ümüzün gelişmesi ve hemşerilerimizin daha kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi adına bu yatırım büyük önem taşıyor. Modern donanımı ve geniş hizmet kapasitesiyle ilçemizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına önemli ölçüde katkı sağlayacak. Hastanemizin tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Söğüt'ümüzün geleceği için hayata geçirilen bu kıymetli yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.