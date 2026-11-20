Törene, Vali Faik Oktay Sözer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Doç. Dr. Evre Baltalı, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri ile aileler katıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bülbül'ün de katılımcılara hitap ettiği etkinlik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz tarafından Diş Hekimliği Haftası'nın anlam ve önemini belirten sunum yapması ve 32 öğrenciye önlüklerinin giydirilmesiyle sona erdi.

BŞEÜ Spor Salonu'ndaki törende Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, gelecekte üstlenecekleri sağlık hizmeti sorumluluğunun bilinciyle mesleki eğitim hayatlarında yeni bir aşamaya adım attıklarını ifade etti.

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