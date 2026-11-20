Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te, 7 yıl 2 ay 20 gün ve 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler yakalandı.
Bilecik'te, 7 yıl 2 ay 20 gün ve 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ile "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan ise 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S. yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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