Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre eylül ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre eylül ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.
TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2026 Eylül ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14,9 azalarak 7 milyon 400 bin dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 2026 Eylül ayında 8 milyon 18 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3 ithalat yüzde 5,6 arttı.
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