Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre eylül ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2026 Eylül ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14,9 azalarak 7 milyon 400 bin dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 2026 Eylül ayında 8 milyon 18 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3 ithalat yüzde 5,6 arttı.